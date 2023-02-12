«Нам генетически ближе Шукшины»: Кологривый раскритиковал творчество Абдулова

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 785

Артисту Никите Кологривому не нравится творчество актера Абдулова из-за скучности

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Арутюнов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость порассуждал об известных людях театра и кино старого поколения. С кого из них он хотел бы взять пример?

Творчество артиста Александра Абдулова раскритиковал в интервью ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко его молодой коллега по цеху Никита Кологривый. Высказался мужчина весьма коротко и доходчиво, словно отрубил.

«Мне не нравится Абдулов», — сказал Кологривый.

Никита аргументировал свое мнение тем, что ему роли Александра Гавриловича всегда казались скучными. К слову, под критику попал и Иннокентий Смоктуновский. А вот пример, по словам Кологривого, он взял бы с Василия Шукшина, о чем смело и прямо заявил.

«Мне очень бы хотелось для людей быть Шукшиным. Нам генетически ближе Шукшины», — поделился актер.

Он также добавил, что хочет, чтобы люди знали о его открытости к ним. Таким образом Кологривый всегда готов к простому человеческому общению, без долгих раздумий.

«Крикнуть: О! Привет!» И я скажу: «О! Здорово!» — пояснил собеседник.

Участник сериала «В клетке» вспомнил завет своего отца, по которому Никита должен быть таким артистом, чтобы народ принимал его «за своего», не думая, что звезда экрана «где-то сверху».

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
Энергия льет через край. Китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля

Последние новости

22:17
Подписчики снова поймали Асмус и Евдокимова вместе
22:05
В Белом доме заявили о сбитом по указанию Байдена объекте над Канадой
21:51
Энергия льет через край. Китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля
21:39
Перенесший тяжелый инсульт Носков прервал концерт в Перми
21:28
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 13 по 19 февраля
21:13
Свое — лучшее: как в России развивают авиационную отрасль в эпоху кризиса

Сейчас читают

Что скажет мама? Какого «мужчину мечты» ждет 33-летняя дочь Успенской
«Я умер уже»: Басков раскрыл правду о своем состоянии после операции
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену
Германия передала Украине первый танк Leopard 2 — он игрушечный

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023