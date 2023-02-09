Новую военную форму участников спецоперации показали на видео
В Минобороны сообщили, что первые партии с новыми комплектами одежды отправят в зону боевых действий уже этой весной.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Группировку российских войск в зоне СВО переоденут. Минобороны сообщило о разработке сразу четырех вариантов новой военной формы. Речь также идет об обуви.
Новинка отличается структурой ткани, увеличенной прочностью и удобством. Но главное — расцветка. Если раньше российские военные носили стандартный пиксель, то теперь это будет камуфляж из семи цветов. На разработку новой формы потратили два года. Испытания проводили, в том числе, в боевых условиях.
«Мало сделать изделия, надо еще испытать, внести коррективы. Вот этот образец, который будет находиться в зоне специальной операции, прошел уже 150 конфигураций как минимум. То есть испытаний в разных спецподразделениях», — рассказал учредитель конструкторского бюро Артем Степаненко.
Первые партии новой формы отправят в зону СВО уже этой весной, добавили в Минобороны.
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