Новую военную форму участников спецоперации показали на видео

Группировку российских войск в зоне СВО переоденут. Минобороны сообщило о разработке сразу четырех вариантов новой военной формы. Речь также идет об обуви.

Новинка отличается структурой ткани, увеличенной прочностью и удобством. Но главное — расцветка. Если раньше российские военные носили стандартный пиксель, то теперь это будет камуфляж из семи цветов. На разработку новой формы потратили два года. Испытания проводили, в том числе, в боевых условиях.

«Мало сделать изделия, надо еще испытать, внести коррективы. Вот этот образец, который будет находиться в зоне специальной операции, прошел уже 150 конфигураций как минимум. То есть испытаний в разных спецподразделениях», — рассказал учредитель конструкторского бюро Артем Степаненко.

Первые партии новой формы отправят в зону СВО уже этой весной, добавили в Минобороны.