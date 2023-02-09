Очевидица рассказала о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска: «Огня очень много»

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Игорь Рязов
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По последним данным, в результате обрушения подъезда погибли два человека, еще четверо пострадали.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Очевидица рассказала 5-tv.ru о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска, в результате которого обрушился подъезд жилого дома.

«Я проснулась, услышала небольшой взрыв. Не придала этому значения. Потом увидела, что очень много пожарных начало ехать. Открыла окно, а с этого дома просто огромный дым идет. И огня очень много было. Взрыв не был громким — у нас почти не слышно было. Было много скорых и пожарных машин. Нас это напугало», — рассказала очевидица по имени Марина.

По последним данным, в результате взрыва газа и последующего обрушения подъезда погибли два человека. Еще четверо пострадали.

В МЧС РФ сообщали, что получили сведения о взрыве газа в пятиэтажке на Линейной улице и обрушении подъезда в 7:43 по местному времени (03:43 мск). Когда спасатели прибыли на место, увидели пожар. Его предварительная площадь составила 300 квадратных метров. Сейчас продолжается борьба с огнем и разбор завалов. На месте работают 197 человек и 61 единица техники.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий губернатора Новосибирской области о взрыве газа в пятиэтажке и обрушении подъезда.

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