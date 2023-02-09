Накануне мировая звезда появилась на церемонии «Грэмми» и заставила поволноваться поклонников из-за новой внешности.

Очередной выход певицы Мадонны в свет наделал много шума, но не песни мировой знаменитости заставили поволноваться поклонников, а новый образ, в котором она предстала на церемонии» Грэмми». Издалека, вроде, школьница, а вблизи — пенсионер. Есть ли в этом вина хирургов и что конкретно не так с лицом артистки — на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru ответил пластический хирург Илья Алмазов.

«Первый признак, который бросается в глаза, это широкое лицо и относительно небольшие глаза — это один из самых важных признаков старения лица, даже если на нем нет морщин. Со временем оно становится шире, а глаза относительно его — меньше», — отметил собеседник.

При этом, добавляет он, раньше уголки глаз знаменитости были выраженно приподнятыми. Сейчас прежней миндалевидности почти нет, глаза приобрели более горизонтальное очертание. Все это — «проделки» времени.

Не придают красоты и молодости Мадонне увеличенные скулы, зато в зоне височных областей — пустота. Ничего подобного нет у молодых женщин, говорит эксперт. Выдает возраст звезды и слегка опустившийся нос, да и уши уже не так эстетично выглядят: мочки увеличены и растянуты.

«Видно, что кончик носа опустился. Кожа толстая, она утолщается со временем. Если сравнить последние фотографии и там, где ей ей 25 лет, мы видим: небольшие мочки, утонченный нос… Лицо Мадонны более скульптурное, более четкие переходы от одной анатомической области к другой. Игра света и тени на ее лице», — описывает разницу специалист.

www.globallookpress.com / Armando Gallo

Также, заметил он, второй подбородок у Мадонны — тоже признак возрастных изменений, как и увеличившиеся пальцы и кисти. С этим вряд ли способны справиться даже лучшие хирурги мира. Лучшее что остается — смириться с метамарфозами природы.

В заключение он подчеркнул, что выглядит в свои 64 знаменитость все равно сногсшибательно. Обмануть старость певице хоть и не удается, но и близко к себе она ее тоже не подпустила. По крайней мере, пока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Мадонна ответила хейтерам, которые раскритиковали ее «неузнаваемое лицо».

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