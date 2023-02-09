В «Пулково» открыли масштабную выставку в честь 100-летия гражданской авиации России

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В аэропорту Северной столицы также провели флешмоб. Его сотрудники выстроились в число 100.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Сегодня 100 лет гражданской авиации России. В 1923 году запустили первую регулярную линию Москва — Нижний Новгород. Вылетали тогда с Ходынки — до «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» было слишком далеко.

Этот век вместил огромную историю. Начиналась она с плетеных кресел из камыша в салонах, а уже потом были сверхзвуковые скорости, мировые рекорды — например, у Ил-86 их семнадцать. До начала 90-х наша страна была одной из немногих, кто летал исключительно на своем.

Сегодня в аэропорту «Пулково» открыли масштабную выставку — здесь и история, и современные возможности. Среди экспонатов — настоящие детали самолетов, костюмы пилотов, аэротруба, тренажеры и мультимедийные биографии героев авиации.

«В ближайшие дни мы планируем уделить время ветеранам. То есть с понедельника по четверг мы будем взаимодействовать именно с ветеранскими организациями. А в пятницу откроемся уже в полномасштабном режиме для всех желающих», — рассказал гендиректор «Пулково» Ростислав Чернышев.

Там же, в "Пулково", в полдень прошел флешмоб. В нем участвовали сотрудники авиакомпании «Россия» и работники аэропорта. Они выстроились в число 100.

Пассажиры сегодня с помощью авиапочты могли отправить фирменные открытки родным, проверить знания в исторической авиавикторине, и попробовать ту самую легендарную карамель «Взлет». В терминале ее раздавали всем желающим.

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