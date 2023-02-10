«Сдвинется с мертвой точки»: таро-прогноз на неделю с 13 по 19 февраля

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 13 по 19 февраля.

Основная энергия недели (карта Четверка мечей в перевернутом положении)

Карта говорит о скорости, об ускорении всех процессов. Все, что вы запланировали, наконец-то сдвинется с мертвой точки. Но это может быть воспринято и в негативном смысле — могут случиться какие-то аварии, проблемы с техникой, и именно из-за того, что все ускоряется. Будьте внимательны за рулем или при работе с техникой.

Так или иначе, карта благоприятна для того, чтобы активизироваться и «запустить» себя для чего-то нового. Энергия в воздухе будет очень быстрая и активная, что скажется на эмоциях и делах.

Здоровье (карта Маг в перевернутом положении)

Следующая неделя будет не очень благоприятна для здоровья, иммунитет будет падать. Возможно появление проблем, связанных с кровеносными сосудами, с давлением или стрессовыми ситуациями. Карта говорит о том, что нужно себя поберечь и заботиться о себе, потому что иммунитет снизится, и вы можете заболеть ковидом, гриппом или какой-либо другой инфекцией.

Финансы (карта Тройка пентаклей в перевернутом положении)

В этой сфере тоже не стоит ждать каких-то радужных перспектив, вы можете почувствовать, что погружаетесь в проблемы с деньгами. Скорее всего, начнется переоценка ценностей — может, что-то в жизни придется поменять, может, стоит заняться какими-то практичными вопросами. То есть, если вы ведете свой бизнес, то это вопрос маркетинга — как себя правильно преподносить.

Если вы работаете обычным наемным сотрудником, то самое время задуматься о повышении квалификации для того, чтобы ваши доходы возросли. Карта благоприятна для того, чтобы присмотреться — какие вообще ценности сейчас преобладают, какие дальнейшие взлеты вы видите в своей карьере и как бы вы хотели, чтобы это отобразилось на ваших финансах.

Личная жизнь (карта Справедливость в прямом положении)

Неделя судьбоносная для принятия решений — например, если вы давно собирались заключить брак, то самое время это сделать. И напротив, если вас давно не устраивает ваш партнер, то пора уже разойтись с ним окончательно.

Если вы сейчас находитесь в отношениях, которые не ведут ни к браку, ни к разводу, а вы просто наслаждаетесь жизнью и обществом друг друга, то самое время задуматься, для чего этот человек находится в вашей жизни — чему он вас учит, какие плюсы от его пребывания в вашей жизни, что он вам дал и что вы ему даете.

Совет на неделю (карта Шестерка пентаклей в прямом положении)

Уделяйте время всему. Не замыкайтесь в себе, займитесь всеми делами, которые требуют вашего внимания. Карта настойчиво рекомендует обратить внимание на вопросы, которые вы так долго откладывали.

Например, разобрать шкаф или документы, наконец сесть за тот проект, о котором вы так мечтали, или пришла пора разобрать бухгалтерию, оплатить все долги… Вариантов масса, самое главное — освободить пространство для чего-то нового.

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