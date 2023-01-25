Звездный шанс для пяти знаков зодиака: общий гороскоп на февраль 2023

Последний зимний месяц потребует инициативности и активной деятельности. Чтобы заручиться поддержкой Вселенной, сидеть на одном месте не придется.

Кому гороскоп сулит долгожданную прибыль в феврале, а кому — брак с иностранцем, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог и астротаролог Анжелика Петрищева.

Общий гороскоп на февраль 2023 — характеристика сезона для всех знаков зодиака

Звезды любят активных людей. Когда на небе сталкиваются мощные планеты, они даруют потоки энергий. Их избыток, закручиваясь в вихревые воронки, часто оборачивается тем, что жизнь бьет наотмашь. Как быть? Астролог советует продолжать движение, даже если ничего не происходит: гулять, бегать, заниматься спортом, общаться, начинать новое.

Марс в феврале даст энергию на свершения. Он поможет, в первую очередь, мужчинам быть конкурентоспособными, выйти на позицию лидера. А женщинам подарит энергичность, активных поклонников.

5 февраля состоится полнолуние в знаке Льва. Оно высветит представителей этого знака зодиака, сфокусирует внимание на популярных персонах, селебрити, а также на детях.

«Полнолуние — это всегда точка, кульминация, сбор плодов, посеянных как минимум полгода назад. Тригональный, удачный огненный треугольник: Овны, Львы, Стрельцы, заявляйте о себе, презентуйте себя миру, даже в соцсетях, в общем — дерзайте», — уверена астролог.

Читайте также Щедрый февраль: даты для денежной стрижки в последний месяц зимы 2023

Этот день является одной из точек серединного цикла между затмениями, когда кармический пресс не давит и не сдерживает. Однако этот день подобен лакмусовой бумажке. Его главное предназначение — испытать течение жизни.

8 — 11 февраля Марс окажется в разрушительном градусе. Это может негативно отразиться на солнечных Овнах и Близнецах. Им желательно избегать конфликтов, не спорить и быть крайне осторожными за рулем.

15 февраля Венера встретится с Нептуном. Отличный шанс встретить свою любовь, отправиться на свидание, а также хорошо заработать. В первую очередь, это касается Тельцов, Весов, Рыб.

Уран, покровитель Водолеев, пробудет в стационарной фазе до 16 февраля. Поэтому эта дата может быть опасной для летчиков. Кроме того, могут появиться проблемы с Интернетом, сбои в мессенджерах.

«Не рекомендую покупать гаджеты и регистрироваться в соцсетях. Также вероятны ураганы, форс-мажоры. Только Водолеям и Козерогам он поможет совершить прорыв», — пояснила Анжелика Петрищева.

Конец месяца может быть неоднозначным, но на 100% событийным. Конфигурация планет дает возможность ярко начать дела, успешно их продвинуть.

Овен — гороскоп на февраль 2023

Марс находится в воздушных Близнецах, и он развернулся вместе с Меркурием. Значит, весь месяц — дела пойдут вперед. Кроме того, будет хорошее слияние планет: это касается и романтики, и денег.

«Уран подкинет вам цифровую, бонусную выплату, например, проценты от вкладов. Юпитер — в Овне, а значит, он расширяет ваши горизонты. Если при этом вы бездействуете, то Юпитер расширяет ваше тело», — уточнила астролог.

Звезды также подсказывают, что настало время заняться изучением иностранных языков, обратить внимание на область преподавания и примерить статус учителя.

5 февраля состоится огненное полнолуние. Оно касается Овнов и всех знаков стихии Огня.

«Овны, вперед! Меняйте свою жизнь, берите лидерство и инициативу в свои руки. В таком случае вам откроется много дорог и возможностей. Первая половина месяца очень хороша для активных и решительных действий», — рассказала эксперт.

Накануне 15 февраля для этого знака зодиака создаются хорошие предпосылки для продвижения по карьерной лестнице. Это касается именно тех, кто любит трудиться. После Дня всех влюбленных у Овнов появится возможность встретить свою половинку. Поэтому рекомендуется ходить на свидания.

Телец — гороскоп на февраль 2023

5 февраля полнолуние высветит тему четвертого дома Тельцов. Возможно, предстоит решить вопросы с имуществом — закрыть ресторан или купить недвижимость.

12 февраля Меркурий окажется в десятом доме карьеры, достижений и статусов. Захочется получить какой-то сертификат, лицензию или продвинуться по служебной лестнице.

«19 февраля Солнце войдет в ваш одиннадцатый дом. Блогеры, действуйте, раскручивайте социальные сети, потому что Меркурий на всех парусах несется вместе с Марсом. Будьте активными», — порекомендовала астролог представителям этого знака зодиака.

К концу месяца возможны развязки, в том числе фатального характера, но необязательно с плохим концом. Вероятно, Селена (белая Луна) наградит тех, кто хорошо себя вел.

Близнецы — гороскоп на февраль 2023

Февраль — достаточно удачный месяц для Близнецов, потому что все планеты развернулись. Марс, который дарит энергию, находится в знаке Близнецов. Поэтому представителям знака зодиака — попутный ветер, но только после 20 февраля.

Пятого февраля состоится полнолуние. то всегда кульминация, ясность, раскрытие секретов. Удастся собрать плоды, посеянные полгода назад.

12 февраля девятый дом озарится фокусом Меркурия, поэтому тема заграницы, постоянного места жительства снова появится на горизонте.

15 — 17 февраля может возникнуть тема статусов на работе, в браке. Предстоит решить, идти дальше вместе или порознь. У некоторых Близнецов настанет переломный период: продолжать ли отношения в паре или трудовой договор на работе. После 21 февраля рекомендуется заниматься статусными проектами, сотрудничеством с госструктурами.

Рак — гороскоп на февраль 2023

Февраль будет интересным и насыщенным, в первую очередь, в области денег. 5 февраля произойдет полнолуние во втором доме финансов у Раков. А после 12 числа активируется тема чужих ресурсов: банки, кредиты, налоги. Поэтому желательно своевременно заплатить налоги, оформить страховки. Возможно, появится наследство у партнера, супруга.

«Сделайте стрижку, займитесь интенсивными физическими нагрузками. Раки, действуйте, у вас отличная фора на месяц!» — считает астролог.

К концу месяца Венера встречается с Юпитером, это две планеты малого и большого счастья. Юпитер поможет данному знаку зодиака расширить горизонты, принести удачу женщинам. Тем, кто ищет хорошего адвоката, повезет, он найдется. Тем, кто увлекается конным спортом, Юпитер также принесет удачу.

«У кого есть отношения, пора идти в ЗАГС, также могут измениться статусы: вы можете стать любимой женой, счастливой матерью, успешным и востребованным юристом», — рассказала эксперт.

К концу месяца гороскоп советует расширить горизонты: поступить в вуз, заняться преподаванием.

Лев — гороскоп на февраль 2023

Февраль будет насыщенным для Львов в плане личностного роста. Во-первых, Лилит (фиктивная точка, апогей лунной орбиты по центру Земли) во Льве весь месяц. Это означает, что представители знака зодиака смогут максимально проявить магнетизм, презентовать себя.

«Все планеты директные, значит, только вперед! Они усиливают харизму. Также полнолуние 5 февраля состоится в вашем знаке. Это первый дом личности, вы сможете достойно проявить себя», — считает астролог.

Есть и обратная сторона у Львов — это гордыня. Лилит в полнолунии и несколько сложных аспектов в этот день могут принести с собой соблазны. Поэтому звезды рекомендуют быть предельно внимательными.

15, 16 и 17 февраля в седьмой дом войдут Солнце и Сатурн. Это означает, что у многих отношения выйдут на другой уровень. Это означает, как официальную регистрацию брака, так и разрыв отношений.

«Я рекомендую сходить на гирудотерапию, к рефлексотерапевту или заняться интенсивным сексом, поиграть в ролевые игры», — рассказала астротаролог.

В остальном встреча Венеры с Нептуном принесет романтические свидания с шампанским при свечах и выезд на природу. 17 февраля у Львов возможна высокая фертильность. Поэтому если пара планирует ребенка, это подходящее время.

Дева — гороскоп на февраль 2023

В феврале все планеты директные, поэтому энергия для свершений увеличивается. Отличное время для начинаний у Дев.

Полнолуние 5 февраля высветит темы 12-го дома: секреты, тайны, закрытые учреждения, тюрьмы, эзотерика, карты Таро, газ, нефть, иммиграция. Нужно заниматься медитациями, аромамаслами, мыловарением, музицировать, фотографировать, съездить к морю.

«Иначе может обостриться астма, нейродерматит, аллергия. Рекомендую также отдохнуть в санатории, сделать спа-процедуры», — предупредила эксперт.

12 февраля покровитель Дев — Меркурий — войдет в шестой дом. Стоит обратить внимание на состояние дел и здоровья — сходить к врачу, заняться профилактикой. Есть риск появления неожиданной болезни, например опорно-двигательного аппарата, суставов, зубов. С 14 по 17 февраля велика вероятность повышения по службе, а для кого-то снятие полномочий, ограничения в работе.

16 и 17 февраля Венера встречается с Нептуном в седьмом доме. Представителям знака зодиака принесет любовь издалека, роман с художником, музыкантом, режиссером, дипломатом, дизайнером или нефтяником. Могут активироваться брачные аферисты и финансовые мошенники. Стоит проявить бдительность и контролировать кошелек.

20 февраля произойдет новолуние в седьмом доме брака и партнерства. Приятная новость для тех, кто ждал подходящего момента, чтобы сделать предложение. Время для заключения новых союзов.

Весы — гороскоп на февраль 2023

В феврале несколько планет аспектируют пятый дом отцов, детей и радостей жизни, развлечений.

«В конце месяца будет ряд событий, которые покажут, какие вас ожидают перемены. Наблюдайте!» — предупредила астролог.

16 февраля Венера войдет в шестой дом гороскопа. Те, кто мечтал о домашнем животном, самое время его завести. После 17-го числа Солнце соединится с Сатурном, поэтому появится возможность выступить в жюри. Звезды советуют быть на публике. После 19 февраля возможны проблемы со здоровьем или на работе.

Для тех, у кого день рождения с 30 сентября по 5 октября, Юпитер приготовит подарки в сфере брака и семьи. Марс находится в девятом доме, поэтому можно смело учить языки, осваивать верховую езду, заглядывать за горизонт и расширять свою значимость.

Скорпион — гороскоп на февраль 2023

Звезды подсказывают представителям знака зодиака не упустить в феврале звездный шанс.

5 февраля состоится полнолуние во Льве. Возможно, придется задуматься о карьерном росте или необходимости поставить точку в семейной истории, внести ясность в отношениях. В середине месяца проявится тема детей.

«Во второй половине февраля возможно повышение зарплаты. Если стоит продлевать контракт, то продлевайте. Также не исключены выигрыши в лотерею», — пояснила эксперт.

Скорпионам стоит быть более позитивными, чаще выходить в люди, посещать концерты, выставки.

Три опасных дня: что изменит Луна в феврале 2023 в жизни всех знаков

Стрелец — гороскоп на февраль 2023

Февраль будет непростым для представителей знака зодиака, потому что неожиданно появятся темы недвижимости, переезда, миграции, высшего образования и судов. Также у Стрельцов ожидаются изменения в отношениях с матерью.

«Рекомендую расширять горизонты, навести порядок в документах, найти хорошего адвоката и оформлять документы на недвижимость», — пояснила астролог Петрищева.

Это связано с тем, что меняется месяц и энергия. Вс нужно делать своевременно.

Козерог — гороскоп на февраль 2023

Этот месяц будет отличаться неоднозначностью для Козерогов. А для кого-то из представителей знака зодиака он и вовсе окажется переломным. Однако в целом период будет достаточно насыщенным.

«Начинайте все новое, рискуйте. И хотя вы это не любите, но иногда это нужно», — уверена астротаролог.

В феврале полнолуние 5 февраля открывается в восьмом доме Скорпиона. Тема наследства, чужих ресурсов и денег партнера будет преобладать. Полнолуние всегда ставит точку, дает кульминацию, приводит деловые проекты к финишу. Оно влияет на эмоциональное состояние у женщин, а также у людей с нестабильной психикой.

Меркурий 12 февраля окажется во втором доме денег у Козерогов. Это расходы, доходы и личные накопления. Не исключены дополнительные растраты или, наоборот, выплата долгов.

14-17 февраля Венера встречается с Нептуном в третьем доме. Это принесет полезные знакомства со статусными людьми, любовь издалека, дорогой подарок, поездку в красивое место или даже покупку автомобиля.

Водолей — гороскоп на февраль 2023

Февраль для представителей знака зодиака — время дерзать и выполнять то, что давно задумано.

«Пожелание для февральских Водолеев: проведите 12 дней после дня рождения так, как вы бы хотели прожить следующие 12 месяцев. Помните, один день равен одному месяцу. Сделайте будущее реальностью», — посоветовала эксперт.

Полнолуние 5 февраля активирует седьмой дом гороскопа у Водолеев. Это тема отношений, брака, консалтинга и открытых врагов. Стоит быть дипломатичным. 12 февраля Меркурий войдет в знак Водолея. Начнутся поездки, контакты, знакомства, контракты. У тех, кто занимается коммерцией, дела пойдут на «ура».

Читайте также Повезет только трем знакам: финансовый гороскоп на февраль 2023

С 15 по 17 февраля Сатурн и Солнце соединяются в первом доме. Придется брать на себя ответственность, так как судьба поставит перед выбором. Иначе планета кармы Сатурн ограничит в желаемом. Этот период благоприятен для стоматологов, строителей, ортопедов.

16-18 февраля Венера встречается с Нептуном во втором доме ресурсов и денег. Это принесет заработок в сфере искусства, фотографии, кулинарии, фильмографии, красоты, моды, парфюмерии, виноделия, украшений.

«Рекомендую зажигать свечи, слушать музыку и быть осторожными с брачными аферистами. Мошенники могут покушаться на ваши финансы. Будьте бдительны!» — предупредила Анжелика Петрищева.

Новолуние 20 февраля будет Водолеям в помощь. Стоит выбрать курс на перспективу. Важно успеть сделать верный шаг в направлении своей мечты до 28 февраля.

Рыбы — гороскоп на февраль 2023

Это особенное время для тех Рыб, кто родился в конце февраля. Эзотерика, медитация, путь к себе и сострадание — ключевые темы.

«Селена в вашем знаке, поэтому ангел-хранитель с Рыбами. Слушайте себя, внутренний голос и плывите по течению», — рассказала астролог.

Ожидаются перемены на работе ближе к 15 февраля, а с 18-го появится возможность служебных романов. Свободным Рыбам звезды обещают судьбоносные встречи, но напоминают, что под лежачий камень вода не течет.

В середине и конце месяца у Рыб наступят две точки удачи. Сначала Венера встречается с Нептуном, а потом — с Юпитером. Астролог рекомендует не упустить свой шанс, ходить на свидания, купить любимый парфюм и не переставать мечтать.