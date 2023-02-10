Сестра Ханде Эрчел решила усыновить ребенка, потерявшего семью после землетрясения

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 214

У Гамзе уже есть родная дочь, которая более раком.

Сестра Ханде Эрчел решила усыновить ребенка, потерявшего семью после землетрясения

Фото: Кадр из сериала «Черная жемчужина»

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Многие турецкие знаменитости тратят баснословные суммы на благотворительность. Недавнее землетрясение в стране не обошло их стороной. Некоторые артисты сразу отправились на помощь местным жителям, застрявших под завалами.

Так, например, поступила и сестра актрисы Ханде Эрчел, известной по роли в сериале «Постучись в мою дверь».  Родственница актрисы Гамзе и ее муж Джанер твердо решили усыновить ребенка, лившегося семьи из-за катаклизма. Супруг проинформировал об этом своих подписчиков в соцсети.

«Мы подали заявку, чтобы стать родителями ребенка. Это будет трудный процесс и займет немало времени. Но мы решились на это», — написал он.

Родной дочери пары всего два года. Девочка борется с раком. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли оказалась не готова быть Хюррем.

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Сестра Ханде Эрчел решила усыновить ребенка, потерявшего семью после землетрясения

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