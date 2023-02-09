СК РФ раскрыл подробности набора иностранных наемников в армию Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 128

СК РФ: зарплата иностранных наемников на Украине составляет от 30 до 100 тысяч гривен

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Иностранцам в ВСУ платят неплохо, но и расправляются с ними при первой удобной возможности.

Следственный комитет России установил, как иностранных наемников набирают и содержат в украинской армии. Подробности огласил руководитель отдела управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК РФ Дмитрий Маньшин во время оперативного совещания, которое председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Донецке.

Следователям удалось выяснить сведения, которые подтверждают поощрение киевским режимом участие иностранных наемников в боевых действиях на Украине, запрещенное международными нормами.

«Практически все иностранные граждане, участвующие в качестве наемников, зачисляются в так называемый интернациональный легион обороны Украины», — прокомментировал Маньшин.

В ведомстве рассказали о вербовке, обучении, участии наемников в боевых действиях, а также раскрыли размеры вознаграждений. По данным СК, зарплата наемников составляет от 30 до 100 тысяч гривен.

Руководитель отдела управления по расследованию военных преступлений отметил, что были получены данные о деятельности грузинского легиона. Пяти его участникам предъявлены заочные обвинения.

«Нам известно, что эти лица прибыли на территорию Украины из Польши в апреле 2022 года. Прошли подготовку и принимали участие в боевых действиях. Одному из них даже была вручена медаль „Украина превыше всего“», — заключил Дмитрий Маньшин.

В ведомстве подчеркнули, что киевский режим избавляется от улик, которые подтверждают участие наемников в боевых действиях в зоне СВО. На Украине усложняют процесс опознавания тел иностранцев. В СК уточнили, что боевики ВСУ отрубают им конечности и головы.

Председатель СК поручил продолжить расследование военных преступлений украинской стороны и тщательный сбор доказательств. Бастрыкин дал ряд указаний для организации работы следственных подразделений.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ расстреляли группу польских наемников в Угледаре.

Тема:
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