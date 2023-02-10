Зуб за зуб? Врач развеял известные стоматологические мифы

Даже если купить самую лучшую зубную пасту — это не гарантирует полную защиту от инфекций. Так в чем же дело?

Даже если зубы молочные, их все равно придется лечить в случае возникновения проблем. Об этом заявил врач-стоматолог «Европейского медицинского центра» Яким Лахай в беседе с изданием Газета.ру. Он отметил, что если игнорировать здоровье молочных зубов, то возрастает риск их ранней потери, что чревато различными проблемами в будущем.

«Если не лечить их, то есть вероятность рано их потерять, что приведет к замещению места для постоянного зуба соседними молочными, которые начнут наклоняться в сторону отсутствующего зуба. Более того, нелеченые молочные зубы являются воротами для инфекции», — сказал эксперт.

По его словам, одна из опасных инфекций — стрептококки. При попадании на место выпавшего молочного зуба, такие бактерии распространяются по организму человека и поражают почки, печень и даже сердце. В особенности страдает иммунная система, поэтому важно отвести ребенка к стоматологу вовремя.

Также Лахай развеял известный миф о кариесе. Оказывается, он появляется не только у заядлых сладкоежек. Здесь большую роль играют резистентность и плотность эмали, которые отвечают за развитие этого заболевания.

«В первую очередь большую роль играет резистентность и плотность эмали, которая не позволяет кариесу развиваться быстро. Это может быть обусловлено генетически и зависеть от структуры ткани, либо от применяемой зубной пасты, которая воздействует на поверхность эмали», — объяснил доктор.

Третий миф, который разрушил эксперт — это отсутствие корней и нервов у молочных зубов. На самом деле корни есть у таких костей, в некоторых случаях они даже большего размера, чем у коренного зуба. Откуда появилось преданье, что их нет? Врач рассказал, что когда приходит время смены зубов, то корни рассасываются, и при выпадании маленькие пациенты видят лишь коронковую часть.

«И еще один миф связан с тем, что у молочных зубов нет нервов. Однако, существует сосудисто-нервный пучок, который находится в середине зубных каналов и соединяется с нервными окончаниями, артериолами и венами. По нему проходят питательные вещества к зубу, которые позволяют ему напитываться минералами, давая белизну и эстетичный внешний вид», — признался Лахай.

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