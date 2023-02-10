«Под ногами все горит»: выжившая после взрыва в Новосибирске раскрыла судьбу родных

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 49

У пенсионерки из Новосибирска после взрыва газа находится в реанимации дочь

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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К сожалению, в нашей жизни есть моменты, когда мы можем только ждать, несмотря на то, что это невыносимо.

Взрыв газа в Новосибирске поставил под угрозу жизни молодой женщины и подростка. Историю о том, как все произошло, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала пенсионерка Ольга, чей внук и дочь оказались в самом эпицентре взрыва. За их жизнь сейчас борются медики, наблюдая пострадавших в реанимации.

В злополучное утро семью ожидали обычные дела, мальчик собирался в школу, а его мама — на работу. Они уже спустились по лестничной клетке этажом ниже, когда случилась трагедия. Бабушка же находилась в квартире на третьем этаже.

«Сразу загорелись четыре квартиры, пылать начали все. По стояку. Я была дома, вылазила потом через балкон. Меня вытаскивали спасатели», — рассказала Ольга Савельевна.

Женщина рассказала, что выбираться из дома было невероятно трудно.

«Попробуй соберись, если семь часов утра. Попробуй соберись, если у тебя все горит, под ногами все горит», — поделилась жительница Новосибирска.

Ей оказали помощь спасатели, теперь она ждет счастливой возможности, чтобы пообщаться с родными, однако пока с Ольгой говорят лишь врачи, остается лишь молиться и надеяться на чудо.

«Мы все очень переживаем», — сказала собеседница 5-tv.ru.

Взрыв газа в пятиэтажке произошел 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. По словам жителей, за неделю до происшествия в квартиры пытались проникнуть подставные «газовщики» якобы для проверки счетчиков. По уголовному делу задержаны подозреваемые. Ими оказались жители Омска. Газовая компания, которая, по словам предполагаемых виновников, отправила их, уже открестилась от «горе-работников».

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто виновен во взрыве газа в Новосибирске.

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«Под ногами все горит»: выжившая после взрыва в Новосибирске раскрыла судьбу родных

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