Певица Земфира признана иноагентом
| Шоу-бизнес 143
Певица перед отъездом из России осудила спецоперацию.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Минюст обновил список иностранных агентов. В него вошла и певица Земфира (Настоящее имя Рамазанова Земфира Талгатовна — Прим. ред.).
Осудившая спецоперацию и сбежавшая из России Земфира в настоящий момент находится за рубежом вместе со своей подругой — актрисой Ренатой Литвиновой.
Впрочем, певица очень осторожна и особо не допускала грубых высказываний против Родины. А один ее поступок и вообще настроил против нее фанаток из Украины.
Читайте также
-1° 761 мм рт. ст.
55%
55%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
-0.10 78.05
-0.27
Нашли ошибку?