Певица Земфира признана иноагентом

Минюст обновил список иностранных агентов. В него вошла и певица Земфира (Настоящее имя Рамазанова Земфира Талгатовна — Прим. ред.).

Осудившая спецоперацию и сбежавшая из России Земфира в настоящий момент находится за рубежом вместе со своей подругой — актрисой Ренатой Литвиновой.

Впрочем, певица очень осторожна и особо не допускала грубых высказываний против Родины. А один ее поступок и вообще настроил против нее фанаток из Украины.