Слово за слово: посетителя бара отправили в нокаут пивной кружкой

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 62

Мужчина в московском баре нокаутировал посетителя пивной кружкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Kneffel; 5-tv.ru

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По факту инцидента правоохранителями проводится проверка. Как разгорался конфликт?

Массовая потасовка произошла ночью 9 февраля в одном из баров на севере Москвы. Конфликт разгорелся из-за буквально пары слов между мужчинами за соседними столиками. Драка с самого начала попала на камеры, видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Все началось с крепкого словца, которое парень в синей куртке бросил в адрес соседа по бару. Мужчина оскорблений не выдержал и медленно встал из-за стола. Оказалось, что он гораздо выше обидчика. Увидев такое неравенство сил, брат зачинщика ссоры сразу же бросился успокаивать вспылившего посетителя.

Впрочем, тот на мирный диалог настроен не был и успел поругаться еще с одним посетителем питейного заведения. Увидев это, мужчина в черном пальто, гаденько улыбаясь продавщице, взял со стола пустую пивную кружку.

Заметив это, кассир попросила дебоширов выйти на улицу, но пьяные мужчины ее не послушали. Новый виток конфликта произошел стремительно.

Парень в синей куртке, которого друзья на улицу вывести не успели, вернулся к столику и второй раз оскорбил уже и так «подогретого» посетителя. Последовала незамедлительная реакция на грубость — обидчик получил «с левой» в лицо. На это драчуну также незамедлительно «прилетело» кружкой от брата зачинщика конфликта.

Конфликт пыталась остановить женщина, которая работала в заведении, а после вызвала полицию, которая сейчас разбирается в причинах произошедшего. Пострадавшего от пивной кружки отправили в больницу в карете скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, из-за чего американка подралась со стюардессой в самолете.

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