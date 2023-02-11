Ешь, пей и спи: раскрыты популярные мифы о спорте

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 477

Специалисты: во время тренировок рекомендуется пить воду, а после перекусывать

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Занятия спортом — это не только силовые нагрузки, но и целый комплекс мер, принимаемых к организму.

Популярные мифы о спорте перечислил 5-tv.ru. Специалисты напоминают о том, что в некоторые заблуждения верят даже тренеры. В частности, это касается тренировок.

Принято считать, что после них и после шести вечера нельзя принимать пищу, но данное мнение неправильно, потому что, завершив интенсивное занятие, нужно как минимум перекусить, чтобы восполнить ресурсы организма.

Кроме того, во время тренировки необходимо пить, поскольку обезвоживание крайне опасно. Отмечена неэффективность проработки лишь проблемных зон, так как убрать жир локально невозможно, а, чтобы уменьшить талию недостаточно прорабатывать косые мышцы.

Подходя к спорту и потере веса, следует учитывать правильный рацион, соблюдение режима дня, хороший сон и комбинировать кардио- и силовые тренировки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким спортом нельзя заниматься после пластики груди.

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