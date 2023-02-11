Премьер Грузии обвинил Киев в попытке втянуть Тбилиси в конфликт на Украине
Премьер Грузии Гарибашвили обвинил Киев в желании втянуть страну в военные действия
Фото: www.globallookpress.com / Kulumbegashvili Tamuna
Гарибашвили заявил о непрекращающихся провокациях с целью заставить страну открыть «второй фронт» против России.
Со стороны киевского режима не прекращаются попытки втянуть Грузию в конфликт на Украине. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге.
«Попытки, чтобы этот конфликт каким-то образом перекинулся бы на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть „второй фронт“», — цитирует грузинского премьера Интерфакс.
Гарибашвили заявил о множестве провокаций, которые не прекращаются и сейчас. В частности, считает глава грузинского правительства, именно с этой целью в страну был послан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого заключили в тюрьму.
Несмотря на провокации, властям Грузии удалось избежать конфронтации, подчеркнул Гарибашвили. По его словам, правительство намерено принимать только те решения, которые будут в интересах грузинского народа.
Недавно МИД Украины заявил, что власти Грузии негуманно относятся и «издеваются» над Михаилом Саакашвили, и потребовал передать его Киеву, как украинского гражданина.
Экс-президента Грузии задержали в октябре 2021 года на родине после его возвращения с Украины. Сейчас он обвиняется в нескольких уголовных преступлениях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саакашвили обнажился перед судом и показал свою неестественную худобу.
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