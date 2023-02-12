Нужно ли чистить зубы питомцу: когда и как правильно это делать

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 41

Какое мнение разделяют ветврачи и почему редкие чистки подвергают животное опасности?

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Чистить зубы своему питомцу рекомендуется не реже раза в неделю, лучше — не реже двух-трех раз в неделю. Такое мнение высказывают ветеринары. Но почему?

Самое распространенное заболевание зубов у собак и кошек — зубной камень. Он нередко приводит к воспалению полости рта у животного, кровоточивости десен, разрушениям зубов и другим осложнениям. В результате животное может отказываться от пищи, что приводит к заболеваниям желудка.

Приучать питомца к чистке зубов лучше с раннего возраста — взрослое животное может сильно сопротивляться процедуре. Вам понадобятся специальные зубная щетка и паста для животных, выбирать которые нужно в зависимости от размеров и породы.

Отдать предпочтение стоит щетке с мягкой щетиной чтобы не травмировать десну. Также для профилактики зубного камня нужно следить за рационом питомца и давать специальные лакомства для чистки зубов.

Желательно приводить животное на профилактический осмотр раз в год для своевременного выявления проблем дентального характера. В зоне риска маленькие породы собак, кошки лысых пород, британские и шотландские вислоухие кошки

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