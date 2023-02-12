Все лапы в крови: собака-спасатель вытащила пятерых людей из-под завалов в Турции

Животное получило ранения и травмы от осколков и обломков домов.

Несмотря на то, что новости из Турции приходят печальные, даже в такое трудное время есть лучи добра, которые развеивают мрак. Собака-спасатель по кличке Пена вытащила пятерых людей из-под завалов. У животного много травм, но останавливаться на поисках несчастных она не собирается.

Поисковая собака Пена с первого дня катастрофы спасает человеческие жизни на завалах в городе Малатья. Станица сильно пострадала после землетрясения. Во время поисков пес покалечил лапки, которые пришлось замотать скотчем и бантами. Порезы были настолько глубокими, что ветеринарам пришлось их зашивать. Однако после обработки и перевязки ран, животное все равно продолжило рваться к разрушенным домам и помогать людям.

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Поисково-спасательные бригады работают без сна и отдыха. Под обломками до сих пор удается найти выживших. Спустя пять дней после природной катастрофы в Хатае нашли двухлетнего мальчика. Среди спасенных есть младенцы. Один из них пролежал 53 часа в развалинах. К сожалению, родители малыша погибли.

Экстренным службам помогают и специалисты из России. Они ведут поисковые работы и поставляют гуманитарную и медицинскую помощь. Психологи помогают тем, кто пострадал сам и потерял в трагедии родных и близких.

Ранее 5-tv.ru, что при землетрясении в Турции погибли 34 участника волейбольной команды.