В Грузии зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,6

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Рита Миронова
Рита Миронова 43

Информации о погибших и пострадавших нет.

В Грузии зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,6

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

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В западной части Грузии зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,6 по шкале Рихтера. Информация появилась на сайте Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли с разницей в 14 минут. Первое землетрясение зафиксировали в селе Гоми недалеко от города Озургети. Эпицентр второго находился в нескольких километрах от горного курорта Бахмаро.

Информации о пострадавших не поступало. Также нет данных о разрушениях.

Накануне подземные толчки сотрясали грузинский регион Гурия. Жители Батуми в Грузии также сообщали в соцсетях о толчках, из-за которых в квартирах качались люстры и тряслась мебель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате землетрясения в Турции погибло более 24 тысяч человек. Под завалами также нашли семью из Москвы, которая прилетела в гости к родственникам. Землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Более 60 стран мира, в том числе Россия, заявила о готовности оказать поддержку пострадавшей Турции.

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