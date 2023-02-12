«Безгрешные ангелы»: медсестры спасали новорожденных при землетрясении в Турции ценой своих жизней

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 174

Турецкие медсестры спасали младенцев во время землетрясения, рискуя собой

«Безгрешные ангелы»: медсестры спасали новорожденных при землетрясении в Турции ценой своих жизней

Фото: www.globallookpress.com / Onur Dogman

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По последней информации, в результате катаклизма погибло больше 24 тысяч человек.

Медсестры больницы турецкого города Газиантеп рисковали своей жизнью ради спасения детей во время землетрясения. Кадры опубликовал портал Ensonhaber. Сотрудницы Девлет Низам и Газель Чалишкан в первые же секунды бросились к кроваткам с младенцами.

Изучая запись, можно как минимум предположить, что, если бы не женщины, кровати бы носило по всему помещению. Последствия для детей в таком случае могли бы быть самыми печальными, ведь пока их жизнь зависит от медицинского оборудования. К слову, под публикацией можно найти восторженную реакцию пользователей.

«Когда у человека есть совесть, он пренебрегает даже своей жизнью; «Вот прекрасные люди, которые делают свою работу серьезно»; «Безгрешные ангелы, возможно, сыграли важную роль в вашей защите», — написали юзеры.

По последней информации, в результате землетрясения в Турции погибло больше 24 тысяч человек, более 80 тысяч пострадали. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто и почему виновен в трагедии в Турции.

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