Группу из 39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения Турции

Граждане уже приземлились в Москве. К счастью, катастрофа их никак не затронула.

Утром из зоны катастрофы на юго-востоке Турции эвакуировали группу из 39 российских граждан. Они изъявили желание вернуться на родину. Об этом сообщило посольство России в Анкаре в Telegram-канале. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с уже прибывшими людьми прямо из аэропорта.

В сообщение отмечается, что речь идет о тех гражданах, которые жили и работали над строительством энергетического объекта в непосредственной близости от зоны землетрясения. Трудящиеся пожелали вернуться домой. Самолет для их эвакуации предоставила компания «Росатом».

«Мама связалась со спасателями. Потом они со мной. В конце концов спаслись», — рассказала одна из эвакуированных женщин в беседе с 5-tv.ru.

Сбор и отправку россиян организовали сотрудники посольства и генконсульства в Анталье, уточняется в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией 6 февраля. Позже в тот же день случилось второе — магнитудой 7,6. Отголоски ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии и Абхазии. Две подземных бури и последующие эхо-толчки привели к массовым разрушениям жилых домов и гибели людей.

По последним данным, в результате стихии в Турции погибли 24 617 человек, более 80 тыс. пострадало. При этом, эксперты отмечают, что под завалами может находиться еще 200 тысяч. Турция объявила общенациональный траур до 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что собака-спасатель вытащила пятерых людей из-под завалов в Турции.