Гигантский разлом: жители Турции показали, что стало с их полем за три минуты

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 571

Корреспондент «Известий» снял гигантский разлом в Турции после землетрясения

Фото, видео: © РИА Новости / Сертач Каяр; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Страшное землетрясение, по последним данным, унесло жизни почти 30 тысяч человек.

Жители Турции, оказавшиеся в эпицентре землетрясения и чудом выжившие, рассказали корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву о последствиях мощных подземных толчков.

В частности, они показали гигантский разлом в земной коре, который за считанные минуты образовался на месте поля возле их села.

«Здесь раньше не было такого обрыва, здесь было поле. Но за три минуты все стало таким. Мы слышали звук как от огромного взрыва и видели огромное облако», — поделился местный житель Мехмет.

До этого стало известно, что число погибших при землетрясении в Турции превысило 29 тысяч. В их числе есть россияне. Еще более 80 тысяч человек получили травмы и ранения различной степени тяжести. В Сирии в результате стихийного бедствия погибли более 1400 человек, свыше 2000 получили ранения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией 6 февраля. Позже в тот же день случилось второе — магнитудой 7,6. Отголоски ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии и Абхазии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спасатели завершили свою главную миссию на территории Сирии, где эвакуировали из-под завалов людей, пострадавших при землетрясении. При этом их гуманитарная миссия продолжается.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
Энергия льет через край. Китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля

Последние новости

23:37
«Мы понимали друг друга»: актер Евгений Герасимов шокирован смертью Абдрашитова
23:25
Американский разведчик предсказал усиление позиций России
23:05
Валящая с ног красота: чем опасны уколы в стопу для легкого ношения каблуков
22:50
Королева Елизавета пришла на свадьбу принца Уильяма в дырявой перчатке
22:34
Умер режиссер Вадим Абдрашитов
22:31
Гигантский разлом: жители Турции показали, что стало с их полем за три минуты

Сейчас читают

Валящая с ног красота: чем опасны уколы в стопу для легкого ношения каблуков
Что скажет мама? Какого «мужчину мечты» ждет 33-летняя дочь Успенской
«Я умер уже»: Басков раскрыл правду о своем состоянии после операции
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023