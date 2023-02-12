Daily Mail: НАТО грозит опасность из-за действий Британии и Украины
Daily Mail: Великобритания не сможет управлять силами быстрого реагирования НАТО из-за помощи Украине
Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra
Лондон больше не сможет управлять силами Североатлантического альянса. В чем причина?
Великобритания не сможет руководить силами быстрого реагирования НАТО. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
По данным издания, стране нужно в течение двух-пяти дней предоставить не менее пяти тысяч солдат, готовых к развертыванию. Сейчас у Британии некоторые проблемы с армией из-за поставок оружия Украине.
«Есть серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и другого снаряжения, что частично связано с неполным расходованием средств, но также и с количеством боеприпасов и других боеприпасов, которые мы поставляем на Украину. Наши силы также растянуты из-за того, что они тренируют украинские силы», — рассказал газете чиновник из Минобороны Великобритании.
По словам авторов статьи, Великобритания пытается скрыть свое плачевное положение. Власти страны делают вид, что подразделение армии сможет одновременно выполнять несколько задач.
Эти события вызвали беспокойства в НАТО. Альянс якобы даже неофициально обратился к Германии, чтобы передать командование ей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лондон может отказаться от помощи Украине ради спасения себя.
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