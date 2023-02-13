СМИ: Пакистан отправил на Украину десять тысяч реактивных снарядов

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Иван Обухов
Иван Обухов 65

Economic Times: Пакистан отправил Украине десять тысяч снарядов для РСЗО «Град»

СМИ: Пакистан отправил на Украину десять тысяч реактивных снарядов

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Боеприпасы должны попасть в руки к украинским боевикам через немецкий порт.

Пакистан предоставил киевскому режиму 10 тысяч снарядов, применяющихся в реактивных системах залпового огня «Град». Об этом сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на источники.

По данным журналистов, боеприпасы были отправлены из порта Карачи ранее в этом месяце и попадут на территорию, подконтрольную режиму в Киеве через немецкий порт Эмден.

Как сообщил неназванный источник издания, невзирая на то, что официальный Исламабад обращался к Москве с просьбой снизить цены на нефть, страна на постоянной основе поддерживает украинских боевиков.

Издание отмечает, что в прошлом месяце артиллерийские фабрики Пакистана через Карачи отправили еще одну партию из 50 000 снарядов.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра.

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