Украинские боевики обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 70

ДНР СЦКК: ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Макеевке

Украинские боевики обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Кроме того, выпуск шести снарядов противника был зафиксирован в Горловке.

Украинская сторона выпустила три снаряда натовского калибра 155 мм по Макеевке в Донецкой народной республике. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

«Зафиксирован обстрел <…> по направлению: 17:30 <…> населенный пункт Макеевка», — сообщили в СЦКК.

В заявлении ведомства указано, что под атаку противника попал населенный пункт Орловка. Также огонь был открыт по Горловке. ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по городу.

Накануне удар украинских военных по Макеевке привел к пожару на газопроводе. В трубопровод попал осколок ракеты, прилетевший со стороны Незалежной. Огонь перекинулся на жилой дом, который располагался рядом с трубой высокого давления. Пожар в восточном микрорайоне города можно было наблюдать даже из Донецка.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры продвижения российских военных в бою за Марьинку.

Тема:
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