Спасатели оперативно справились с пожаром.

Еще один пожар в высотке произошел в Самаре — там горел жилой дом.

Огонь возник в одной из квартир на нижних этажах. К приезду спасателей пламя уже вырывалось из окон, а едкий дым заполнил все здание.

Некоторым жильцам при эвакуации понадобились кислородные маски.