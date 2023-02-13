Жилой дом загорелся в Самаре — видео
В Самаре загорелся многоквартирный жилой дом
Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru
Спасатели оперативно справились с пожаром.
Еще один пожар в высотке произошел в Самаре — там горел жилой дом.
Огонь возник в одной из квартир на нижних этажах. К приезду спасателей пламя уже вырывалось из окон, а едкий дым заполнил все здание.
Некоторым жильцам при эвакуации понадобились кислородные маски.
Читайте также
-9° 762 мм рт. ст.
92%
92%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
-0.10 78.05
-0.27
Нашли ошибку?