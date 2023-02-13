Музей Metropolitan записал русских художников ХIХ-ХХ веков в украинцев

Это произошло из-за того, что те когда-то жили на территории современной Украины и Крыма.

Авторы «Бурлаков на Волге» и «Девятого вала» неожиданно стали украинцами — по версии Метрополитен-музей в Нью-Йорке.

Западные кураторы решили поменять национальность художникам Илье Репину, Ивану Айвазовскому и Архипу Куинджи из-за того, что те когда-то жили на территории современной Украины и Крыма. И неважно, что тогда это была единая Российская империя.

А если говорить о национальности творцов, то Айвазовский был армянином, а Куинджи — греком. Новые отредактированные подписи появились под картинами «Красный закат», «Корабль при лунном свете» и «Портрет мальчика».