Показательный эксцесс: ФАС просят проверить рекламу в смартфонах Xiaomi

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ФАС просят проверить рекламу в смартфонах Xiaomi

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Поводом послужили мошеннические схемы, красиво «упакованные» в смартфоны.

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу в смартфонах Xiaomi. С такой просьбой обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

«Известия» отмечают, что поводом стали обнаруженные в приложениях фейки — объявления мошенников. А также ссылки на фишинговые сайты, где тоже можно лишиться денег.

Если ФАС подтвердит нарушения, компанию могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. А вот рекламодателям грозит уголовная ответственность.

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