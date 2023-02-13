Показательный эксцесс: ФАС просят проверить рекламу в смартфонах Xiaomi

Поводом послужили мошеннические схемы, красиво «упакованные» в смартфоны.

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу в смартфонах Xiaomi. С такой просьбой обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

«Известия» отмечают, что поводом стали обнаруженные в приложениях фейки — объявления мошенников. А также ссылки на фишинговые сайты, где тоже можно лишиться денег.

Если ФАС подтвердит нарушения, компанию могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. А вот рекламодателям грозит уголовная ответственность.