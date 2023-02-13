Показательный эксцесс: ФАС просят проверить рекламу в смартфонах Xiaomi
ФАС просят проверить рекламу в смартфонах Xiaomi
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Поводом послужили мошеннические схемы, красиво «упакованные» в смартфоны.
Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу в смартфонах Xiaomi. С такой просьбой обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
«Известия» отмечают, что поводом стали обнаруженные в приложениях фейки — объявления мошенников. А также ссылки на фишинговые сайты, где тоже можно лишиться денег.
Если ФАС подтвердит нарушения, компанию могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. А вот рекламодателям грозит уголовная ответственность.
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