Небритый и немытый: первый возлюбленный Эвелины Бледанс умер в нищете

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Рита Миронова
Рита Миронова 69

Эвелина Бледанс во время съемок телешоу узнала о смерти своего первого возлюбленного

Небритый и немытый: первый возлюбленный Эвелины Бледанс умер в нищете

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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После выпускного телеведущая никогда не виделась со своим избранником.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс узнала о смерти своей первой любви. В эфире шоу на федеральном канале ей сообщили, что ее одноклассник Алексей, с которым Эвелина встречалась в школе, умер в статусе бомжа и алкоголика.

«Я не знала. Конечно же, Лешу я не видела очень-очень давно, скорее всего со школы. Как-то мои одноклассники немного растерялись из-за моей жизни», — призналась знаменитость.

В своего одноклассника Бледанс была по-настоящему влюблена, но после выпускного их пути разошлись. Алексей стал часто выпивать и пытался начать жизнь с чистого листа, но тщетно. Одноклассники стали узнавать, что он часто пьет и «бомжует». А затем стало известно, что Алексей умер от сердечного приступа.

Родственников у него не осталось, поэтому его похоронили на кладбище как бездомного за счет государства. Возможно, Бледанс захочет прийти на могилу своей первой любви, чтобы проститься.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс откровенно рассказала о своем нынешнем спутнике.

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Небритый и немытый: первый возлюбленный Эвелины Бледанс умер в нищете

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