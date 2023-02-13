«Потеря личности»: психотерапевт оценил шансы Костомарова прийти в себя после ампутации

Врачи ампутировали стопу знаменитому спортсмену уже после того, как он вышел из комы. Реакция осознавшего свою потерю фигуриста напугала больницу.

На сегодняшний день известно, что фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу из-за развившегося некроза, а также частично зачистили вторую. Пальцы рук спортсмена вызывают опасения у врачей — риск их удаления высок, но специалисты делают все, чтобы спасти кисти и жизнь самого Костомарова.

Пока общественность хватается за голову и переживает, сможет ли вернуться фигурист на лед, медсестра поделилась пугающей историей. По ее словам, пришедший в себя после операции Костомаров рыдал на всю палату от ужаса.

Спортивный психолог и врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал 5-tv.ru, что означает для спортсмена ампутация конечностей, а также объяснил, чья психика легче справляется с подобными травмами — сильных и закаленных чемпионов или же обычных людей.

По словам эксперта, физически слабые люди, однозначно, быстрее поддаются эмоциональной реабилитации. Связано это с тем, что у них отсутствует привычка использовать свою физическую силу, а спорт не является их основным занятием или профессией.

«У него (обычного человека) нет такой личностной идентификации со своим физическим состоянием, то есть, если спортсмен теряет возможность заниматься спортом, то для него это потеря самоидентификации», — прокомментировал врач.

Профессионал, который теряет возможность занимать спортом из-за травмы, буквально теряет свою личность, потому что в своем восприятии он занимался спортом с малых лет и видел себя только в этом. Тут и возникает прямая зависимость, отмечает Фомин: у «слабых» людей физическое восстановление будет идти медленнее, а психологическое быстрее.

Потеря конечности это, в целом, тяжелая травма, но психика в данном контексте гибка. Адоптироваться легче, если переключить внимание на другую деятельность. Человек с головой и двумя руками может найти себя в другой профессии, поэтому отчаиваться рано. Правильная психологическая помощь может ускорить процесс реабилитации и сформулировать «ментальные шаблоны», которые помогут реализоваться и найти смысл в другой сфере.

«Им (спортсменам) сложно адаптироваться, потому что это буквально психологическая перестройка, где он начинает задавать вопросы: „А кто я теперь?“. Как правило, это в негативизме, что „я теперь никто, я из себя ничего не представляю, я никому не нежен“. Такое самообвинение приводит часто к депрессивно-тревожным эпизодам», — уверяет Фомин.

Сложная задача ложится также на плечи близких Костомарова: им придется проявлять максимальную поддержку и терпение, быть мягкими и ни в коем случае не давить на чемпиона. Он должен пережить свое горе, выстрадать, выплакать или даже выкричать его.

«Здесь идет такое глобальное обесценивание всей жизни, всей его личности, и в этом очень важно выявлять логические ошибки, и помогать ему их увидеть, и на фоне этих ошибок формулировать новые правила», — рекомендует спортивный психолог.

Возможно, в будущем фигуристу придется даже прибегнуть к психотропным препаратам. Они, несмотря на побочные действия, быстро стабилизируют состояние, объясняет специалист. По его словам, важно вернуть человеку коммуникабельность и адекватное восприятие действительности и произошедших событий.

«Он может, безусловно, впасть в состояние жертвы, где он обесценивает свою личность, считает, что он ни на что не способен. Это значит — ему все должны помогать. Это то, что в психологии называется „вторичная выгода“. Иногда люди этим пользуются с целью манипуляции окружающих для получения определенных выгод: в поддержке, в возможности не делать то, чего делать бы не хотелось», — добавил Фомин.

В заключение эксперт сообщил, что ампутация с меньшей долей вероятностью сведет с ума Костомарова, он придет в норму, как только проработает свои травмы на эмоциональном уровне. Для сумасшествия, в основном, нужны предпосылки — генетика, наследственность, а сильный стресс может стать лишь триггером для развития заболевания. Если семейный анамнез не насчитывает подобных диагнозов, то психика останется в сохранности.

Ранее 5-tv.ru писал о тяжелом эмоциональном состоянии Романа Костомарова.

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