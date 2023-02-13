Гендерная вечеринка отменяется: как с помощью ЭКО выбрать пол будущему ребенку

Законодательство РФ не запрещает редактирование генома, но это табу на уровне научной этики.

Биоэтик Елена Гребенщикова рассказала, что пол ребенка можно выбрать при ЭКО (экстракорпоральном оплодотворении). Это запрещено, однако это возможно сделать, если у ребенка есть заболевания, связанные с полом. Об этом врач рассказала в интервью изданию Газета.ру.

«Выбор пола при ЭКО запрещен. Но есть исключение: такой выбор предоставляется родителям, если необходимо избежать болезней, связанных с полом — например, гемофилии, которой чаще всего болеют мальчики», — говорит врач.

Специалист отметила, что в России нет демографического перекоса в сторону девочек или мальчиков. Случаев ЭКО не так много, если отталкиваться от общего количества родов. Поэтому проблем с этим пока нет.

Законодательство РФ не запрещает редактирование генома, но это табу есть на уровне научной этики. Эксперты выступают против редактирования геномов, так как технология не отработана. Они считают, что применять ее пока что рано.

Биоэтик также отметила, что считает, что именно в этом направлении, где есть пересечение репродуктивных технологий и генетики лежит целый комплекс проблем будущего. При ЭКО могут быть представлены несколько эмбрионов и родитель может получить не только сведения об их здоровье, но и о других особенностях от физической формы до умственны способностей.

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