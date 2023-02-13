Гендерная вечеринка отменяется: как с помощью ЭКО выбрать пол будущему ребенку

|
Полина Долгова
Полина Долгова 41

Биоэтик Гребенщикова: пол ребенка можно выбрать на начальном этапе ЭКО

Гендерная вечеринка отменяется: как с помощью ЭКО выбрать пол будущему ребенку

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTOf

Читайте нас в: Дзен Новости

Законодательство РФ не запрещает редактирование генома, но это табу на уровне научной этики.

Биоэтик Елена Гребенщикова рассказала, что пол ребенка можно выбрать при ЭКО (экстракорпоральном оплодотворении). Это запрещено, однако это возможно сделать, если у ребенка есть заболевания, связанные с полом. Об этом врач рассказала в интервью изданию Газета.ру.

«Выбор пола при ЭКО запрещен. Но есть исключение: такой выбор предоставляется родителям, если необходимо избежать болезней, связанных с полом — например, гемофилии, которой чаще всего болеют мальчики», — говорит врач.

Специалист отметила, что в России нет демографического перекоса в сторону девочек или мальчиков. Случаев ЭКО не так много, если отталкиваться от общего количества родов. Поэтому проблем с этим пока нет. 

Читайте также

«Наследственная патология»: генетик объяснил опасность близкородственных связей

Законодательство РФ не запрещает редактирование генома, но это табу есть на уровне научной этики. Эксперты выступают против редактирования геномов, так как технология не отработана. Они считают, что применять ее пока что рано. 

Биоэтик также отметила, что считает, что именно в этом направлении, где есть пересечение репродуктивных технологий и генетики лежит целый комплекс проблем будущего. При ЭКО могут быть представлены несколько эмбрионов и родитель может получить не только сведения об их здоровье, но и о других особенностях от физической формы до умственны способностей. 

Ранее 5-tv.ru писал, что судорги в ногах могут привести к опасным последствиям.

 

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:31
Спустя семь суток: что сейчас происходит в Турции после землетрясения
16:23
«Бандит с большой дороги»: политолог Скориков раскрыл неприглядную правду о новом главе СБУ Малюке
16:09
Гендерная вечеринка отменяется: как с помощью ЭКО выбрать пол будущему ребенку
15:57
«Потеря личности»: психотерапевт оценил шансы Костомарова прийти в себя после ампутации
15:42
Астероид взорвался над Ла-Маншем и довел до истерики французов и англичан
15:33
Экс-адвокат Ефремова назвал возможную причину отмены его прошения о смягчении наказания

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов: холера не представляет опасности для России
Медсестра заявила о тяжелом эмоциональном состоянии Романа Костомарова после ампутации
Медсестра рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии Романа Костомарова после ампутации
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023