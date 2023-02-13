К каким опасным последствиям приводят судороги в ногах — мнение флеболога
Флеболог Авакян: судороги в ногах могут быть симптомом варикоза
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
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Врач Армен Авакян назвал симптомы, которые свидетельствуют о начальной стадии варикоза. Их легко спутать с признаками обычного переутомления. Об этом сообщает издание Газета.ру.
«Тяжесть, усталость в ногах, небольшие отеки, а также ночные судороги в ногах — симптомы, по которым заболевание распознают на ранней стадии», — рассказал специалист.
Хирург-флеболог объяснил, что таким сигналам редко придают много значимости, поэтому к врачу обращаются, когда через кожу начинают просвечиваться вздутые вены.
Авакян напомнил, что варикоз может развиться и усугубиться из-за сидячей или стоячей работы, то есть из-за статического состояния, при котором функционирование венозной системы нижних конечностей может быть затруднено.
В зоне такого риска находятся люди с лишним весом, те, кто любит фастфуд и нерациональные силовые нагрузки. Также болезнь может развиться из-за постоянных подъемов тяжести и ношения неудобной обуви.
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