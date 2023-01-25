«Наследственная патология»: генетик объяснил опасность близкородственных связей

Некоторые наивно полагают, что дальнее родство избранника не помешает родить здорового ребенка, но семейный анамнез не обманешь.

Интуитивно кажется, что брак родственниками связан с очень высоким риском рождения детей с наследственной патологией и страшными заболеваниями. Генетик Александр Резник рассказал 5-tv.ru, с какими проблемами могут столкнутся женщина и мужчина, между которыми есть кровные связи, и возможно ли построить семью, например, с троюродным родственником.

Любовные узы между представителями одной династии являются не редкостью, отметил эксперт. Однако, по его словам, в таком браке с большей долей вероятности может появиться ребенок с наследственной патологией.

«Если мы говорим о риске на уровне 1-2%, когда брак не близкородственный, то в близкородственных браках, в среднем, вероятность рождения ребенка с наследственной патологией возрастает где-то до 5%», — объяснил Резник.

Врач предупредил: если заходит речь о браке с дальним кровным родственником, то первым делом стоит обратиться к генетику за консультацией. Даже при троюродном родстве есть общие предки, поэтому именно тщательный сбор семейного анамнеза поможет минимизировать возможные риски рождения нездорового наследника.

«Одинаковые генетические дефекты у разных людей пересекутся, что приведет к рождению больного ребенка. Четвероюродные считаются достаточно дальней степенью родства, то есть троюродные братья и сестра попадают в категорию риска», — сообщил специалист.

По словам Резника, если у будущих мамы и папы в близкородственном браке есть одинаковые статусы наследственных заболеваний, тогда им будет рекомендовано участие в протоколах вспомогательных репродуктивных технологий. Таким образом будут получены искусственные эмбрионы, из которых можно будет выбрать «чистые» для продолжения рода.

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