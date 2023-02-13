Умер автор проекта Конституции РСФСР Владимир Кабышев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Выдающийся ученый-правовед ушел из жизни возрасте 84 лет.

Умер автор проекта Конституции РСФСР Владимир Кабышев

Фото: сгюа.рф

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На 85-м году жизни умер доктор юридических наук, руководитель проекта Конституции РСФСР 1990 года Владимир Кабышев. Об этом сообщили в Саратовской государственной юридической академии (СГЮА), где он преподавал.

Кабышев был одним из ведущих специалистов в области конституционного права России и участвовал в создании Конституции РФ. Ученый руководил коллективом, который в 1990 году разработал проект Конституции РСФСР, а в 1993 году был экспертом Конституционного совещания, созванного для окончания работы над проектом основного закона страны.

На протяжении своей профессиональной деятельности Владимир Кабышев выпустил более 200 научных трудов. Под его руководством были подготовлены и защищены семь докторских и 46 кандидатских диссертаций.

В некрологе говорится, что ученый щедро делился своим огромным педагогическим и научно-исследовательским опытом с молодыми коллегами и студентами.

Кабышев имел многочисленные государственные награды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени и орден Дружбы, а также звание Ветеран труда.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти народного артиста России Евгения Шокина на 79-м году жизни.

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