Умер народный артист России Евгений Шокин

Народный артист России Евгений Шокин скончался на 79-м году жизни. Печальную новость сообщили в пресс-службе театра драмы Кузбасса имени Луначарского. Соболезнования в связи с трагедией близким и родным покойного выразило, в частности, министерство культуры и нацполитики региона.

«Его талант, профессионализм, отношение к роли восхищали и коллег, и зрителей. Своим примером он доказывал, что маленьких ролей не бывает, а спектакли, где артист играл главные роли — были настоящим театральным праздником», — подчеркивалось в обращении.

Точная причина смерти Шокина пока не названа. Уже известно, что прощание с ним состоится в Театре драмы Кузбасса в 11:00 в ближайшую среду, 15 февраля.

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