Когда коту делать нечего: Байден поручил создать группу для изучения НЛО

Кирби: президент Байден поручил создать межведомственную группу для изучения феномена НЛО

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Bonnie Cash / Pool via CNP

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С начала февраля над территорией США и Канады были сбиты уже четыре летающих объекта.