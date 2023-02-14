Спасателям удалось вывести из огня троих человек.

О крупном пожаре в Москве. На северо-востоке города вспыхнул автосервис.

Пламя бушевало с такой силой, что для тушения задействовали больше сотни пожарных.

Их работу осложняло то, что внутри хранилось горючее, а по соседству находилась автозаправка, которая также могла вспыхнуть в любой момент.

Артур Ишпулатов — с подробностями.