Пламя до неба: на северо-востоке Москвы ночью полыхало здание техцентра — видео

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Площадь пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м

Фото, видео: Пресс-служба МЧС РФ; 5-tv.ru

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Спасателям удалось вывести из огня троих человек.

О крупном пожаре в Москве. На северо-востоке города вспыхнул автосервис.

Пламя бушевало с такой силой, что для тушения задействовали больше сотни пожарных.

Их работу осложняло то, что внутри хранилось горючее, а по соседству находилась автозаправка, которая также могла вспыхнуть в любой момент.

Артур Ишпулатов — с подробностями.

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