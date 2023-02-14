Дарья Донцова оценила перспективы Костомарова на нормальную жизнь

Накануне стало известно, что спортсмену удали кисти на обеих руках.

Известная российская писательница Дарья Донцова выразила надежду на то, что фигурист Роман Костомаров сможет встать на протезы. И сделать это в первую очередь олимпийский чемпион сможет благодаря сильному характеру.

«Здесь все в силе характера, если эта сила есть — а она есть — то он и на протезы встанет. Есть такие люди, которые просто запрещают себе умирать», — сказала она на программе Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина.

Знаменитость также вспомнила, что когда-то брала интервью у советского военного летчика Алексея Маресьева, который пережил ампутацию обеих ног. Писатель не могла в это поверить после того, как тот пригласил ее на танец. Причем в то время, подчеркнула она, протезы были далеко не такими, что предлагает современная медицина. Тогда они напоминали больше обычные деревяшки, сегодня — это уже другой уровень, когда у человека есть все шансы вести полноценную жизнь.

С Донцовой согласилась и журналист Елена Ханга, более того, она уверена, что Роман Костомаров должен обязательно вернуться на лед, но уже не в качестве фигуриста, а тренера. По ее мнению, всем спортсменам, как и артистам, нужно признание, но теперь Роман сможет получить его с помощью учеников, и у него это получится блестяще, предположила она.

Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова начались месяц назад — 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом (скопление жидкости в плевральных полостях). После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а следом подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), необходимой для насыщения крови кислородом.

Позже, 24 января, стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Предполагалось, что спортсмен теперь идет на поправку, однако у него появились другие проблемы — с кровообращением. Начался некроз: обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава в нижней трети голени. По данным источника 5-tv.ru, гангрена затронула пальцы и пятку. Врачам ничего не оставалось, как ампутировать больному стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой, отрезав пятку и пальцы. До последнего все надеялись, что на этом беды фигуриста закончатся, однако минувшей ночью, 14 февраля, изданию KP.RU стало известно, что фигуристу ампутировали и кисти на обеих руках. Состояние больного по-прежнему остается тяжелым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как врачи оценили шансы Костомарова вернуться на лед.