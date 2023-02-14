Уберут из меню: производителей фальсификата хотят отстранить от госзакупок

Эфирная новость 16

Производителей продуктового фальсификата отключат от госзакупок

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Доля суррогата среди колбас, консервов и напитков может доходить до 80%.

Недобросовестных производителей еды и напитков хотят отстранить от госконтрактов. Для этого общественные организации предлагают создать черный список тех, кто под видом качественной продукции выпускает суррогаты.

Как выяснили «Известия», чаще всего подделки встречаются среди переработанных продуктов. Это колбасы и консервы. Доля фальсификата там может доходить до 80 процентов.

Проверить содержимое каждой упаковки — нереально. А относительно небольшие штрафы — от 300 до 600 тысяч рублей — не решают проблему.

При этом фальсификат реализуют в основном в небольших торговых точках или через госзакупки, где важна низкая стоимость.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.63
0.84 78.67
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:31
Водитель с психическими отклонениями на полной скорости влетел в толпу пешеходов
9:24
«Самое страшное — ваш пакетик»: в России готовятся переходить на 100% переработку мусора
9:13
Уберут из меню: производителей фальсификата хотят отстранить от госзакупок
9:02
Ольга Орлова озвучила очередные результаты похудения после родов
8:44
В Петербург вернулся отряд спасателей-добровольцев
8:31
И небо озарилось. Столп пламени объял газопровод под Ярославлем — видео

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов: холера не представляет опасности для России
«Пустой и бесполезный»: Пригожин рассказал о самом странном подарке
Медсестра рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии Романа Костомарова после ампутации
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023