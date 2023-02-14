Уберут из меню: производителей фальсификата хотят отстранить от госзакупок

Доля суррогата среди колбас, консервов и напитков может доходить до 80%.

Недобросовестных производителей еды и напитков хотят отстранить от госконтрактов. Для этого общественные организации предлагают создать черный список тех, кто под видом качественной продукции выпускает суррогаты.

Как выяснили «Известия», чаще всего подделки встречаются среди переработанных продуктов. Это колбасы и консервы. Доля фальсификата там может доходить до 80 процентов.

Проверить содержимое каждой упаковки — нереально. А относительно небольшие штрафы — от 300 до 600 тысяч рублей — не решают проблему.

При этом фальсификат реализуют в основном в небольших торговых точках или через госзакупки, где важна низкая стоимость.