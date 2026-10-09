Росстат назвал самый подешевевший продукт в России в сентябре

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 11 0

Больше всего в цене потерял овощ, который и месяцем ранее лидировал по снижению стоимости.

Что произошло с ценами на продукты в сентябре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Росстат: картофель стал самым подешевевшим продуктом в сентябре

Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России в сентябре: его стоимость снизилась на 13,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Заметное снижение цен затронуло и другие продукты. Белокочанная капуста подешевела на 12,7%, морковь — на 12%, репчатый лук — на 9,5%, огурцы — на 2,5%. Столовая свекла стала дешевле на 8,9%. Цены на сладкий перец уменьшились на 2,6%.

Среди фруктов сильнее всего снизилась стоимость винограда — на 9,5%. Яблоки подешевели на 8,6%, лимоны — на 4,3%.

Немного снизились цены и на другие товары. Сахар подешевел на 1,8%, кофе в заведениях быстрого обслуживания — на 0,9%, а фастфуд — на 0,8%. Шампанское и печенье стали дешевле на 0,5%.

В целом за сентябрь цены на продукты питания снизились на 0,01%. Это небольшое снижение называют продовольственной дефляцией.

В августе картофель также был лидером по снижению стоимости, тогда он подешевел на 30%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в августе 2026 года минимальная продуктовая корзина в России подешевела на 2,4% и в среднем стоила 7,96 тысячи рублей. Самый дешевый набор продуктов оказался в Мордовии — 6,42 тысячи рублей, а самый дорогой — на Чукотке, где за него пришлось бы заплатить около 21,3 тысячи рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
Россияне скупают подорожавшие туры на Вотчину Деда Мороза
23:55
До 300 тысяч тонн в октябре: Россия досрочно возобновляет экспорт дизеля
23:41
Небензя: Киеву нужна пауза для подготовки к новой войне с Россией
23:23
Подметал и вкручивал лампочки: Алексей Гоман рассказал, чем занимался до сцены
23:07
Иран и не только: Путин прокомментировал телефонный разговор с Трампом
23:00
Пенсии в России начнут повышать по новой схеме: что изменится в 2027 году

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Десятый тур РПЛ-2026/27: «Зенит» готов шатать таблицу, чтобы скинуть «Краснодар»
Свадьбы не будет? Дочь Любови Успенской удалила все фото с женихом
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео