«Вместе преодолеть трагедию»: жители Турции рассказали о работе на месте ЧП

В ожидании новых подземных толчков жители Турции боятся заходить в уцелевшие дома. Дни и ночи пострадавшие коротают прямо на улицах. Палаток и теплых вещей — не хватает, поэтому люди рады любой помощи. Продовольствие и воду им везут волонтеры. Из одного из самых пострадавших от землетрясения городов — Искендеруна — передает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Дом рухнул, но маленький друг по имени Люси жива, и это главное, что сегодня успокаивает Эсму. Собака отлично чувствует приближение землетрясения. А еще помогает отыскивать людей под завалами. Эсма говорит, что никогда не расстанется с Люси.

«Наша собака три дня не могла успокоиться, постоянно боялась толчков. А когда нужна помощь, мы даем спасателям свою собаку», — отметила девочка.

Мы в Искендеруне — городе-порте, который сильно пострадал от подземных толчков. Он похож на фильмы про конец света.

«Прошла уже неделя после землетрясения, но жители Искандеруна продолжают оставаться на улицах, потому, что как они сами говорят: „лучше сидеть здесь, около костра, чем лежать вот там, под грудой бетона“. И в этом есть своя логика. Толчки здесь происходят постоянно. Трясло сегодня, трясло вчера и все здесь ждут нового более разрушительного землетрясения», — подчеркнул Григорьев.

«У нас тут есть высотка, в которой около сорока квартир и до сих пор оттуда не достали людей. Поэтому мы должны оставаться здесь, на улице», — добавил один из местных жителей.

Даже ночью люди стараются не спать, чтобы не прозевать толчки и успеть выбежать на середину улицы. Те, кому не досталось палаток, построили себе временные жилища из упаковочной пленки. Пригодился даже старый спасательный плот, не зря же Искендерун — город моряков. Горячую еду и напитки в лагерь привозят волонтеры. Рухи Язычжи — учитель английского из Стамбула.

«Мой друг, он тоже приехал, чтобы помочь, он работал электриком, но уволился, чтобы помогать пострадавшим от землетрясения. Вот так мы поступаем, мы хотим вместе помогать людям, вместе преодолеть эту трагедию», — отметил еще один местный житель.

По подсчетам Рухи каждый день он и его товарищи готовят и раздают питание примерно тридцати тысячам человек. Это очень много, учитывая то, что большинство уцелевшего населения Искендеруна покинуло город. По словам Язычжи, от этой работы он устает. А самое сложное это спать и знать, что кто-то живой, возможно еще находится рядом, под завалами. Ведь буквально вчера в Турции и соседней с ней Сирии продолжали доставать людей из развалин.