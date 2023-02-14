МОК призвал коалицию стран не препятствовать участию России в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным функционерам из разных стран не подписывать декларацию против участия России и Белоруссии в Олимпиаде 2024 года. Глава МОК Томас Бах раскритиковал вмешательство политиков в спортивную сферу и дал понять, что отстранение россиян и белорусов является нарушением прав человека.

«Хотим обратить внимание на два главных вопроса, один из которых — серьезное беспокойство, которое было высказано двумя особыми экспертами Совета ООН по правам человека. Они сказали нам, что исключение российских и белорусских атлетов только из-за их паспорта — нарушение прав человека», — подчеркивал президент МОК.

Ранее за недопуск россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже высказались представители 36 стран. После чего МОК разослал им письма с просьбой не принимать такое решение.