Он всех предупреждал: как ученый из Турции предугадал землетрясение и в чем была ошибка
Сейсмолог Чакыр: землетрясение в Турции можно было предотвратить
Фото, видео: Boris Roessler / ТАСС; 5-tv.ru
Сейсмолог назвал несколько причин, из-за которых случилась катастрофа, унесшая жизни десятков тысяч человек.
Сильнейшее за последние десятки лет землетрясение в Турции унесло жизни десятков тысяч человек. Сейсмолог и доктор наук Зиядин Чакыр предупреждал турецких специалистов о приближающемся катаклизме, но его попытки обратить внимания на дефекты в системе мониторинга были проигнорированы.
Что не так с системой мониторинга
Как известно, все измерения и отслеживания землетрясений производит организация AFAD (Министерство управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями — Прим. ред.). Однако в этот раз их наблюдения, отметил ученый, не были точны.
«В этом регионе в течение определенного отрезка времени, скажем, в 30-летний период, случится землетрясение с вероятностью 70%. К сожалению, для этого региона такого расчета вероятности не было сделано. Однако мы знали, что землетрясение в этом регионе произойдет благодаря проведенным научным исследованиям, согласно которым последнее землетрясение здесь произошло в 1513–1514 годах», — объяснил эксперт.
Он выделил три основные проблемы, из-за которых произошла чудовищная катастрофа.
Во-первых, у Турции было недостаточно сейсмометров — приборов для регистрации землетрясения. Во-вторых, нет сотрудничества по этому вопросу с соседними странами, у которых есть такие приборы. Это, например, Иран, Сирия, Ирак, Греция.
«Из-за того, что мы не можем использовать их данные, сложнее точно определить место землетрясений», — объяснил Чакыр.
И, наконец, проблема в экономической ситуации внутри Турции. Как объяснил Чакыр, у страны просто не было средств на то, чтобы заниматься решением проблемы.
«На это нужен бюджет. У нас сотни тысяч зданий, и их надо либо укреплять, либо сносить еще до землетрясения. Все было известно в какой-то мере, но, чтобы предотвратить такое, нужны действительно очень серьезные суммы, миллионы долларов, 100 миллионов долларов или даже больше. Но у Турции есть другие приоритеты», — объяснил эксперт.
Что не так с рухнувшими зданиями
Рухнуло больше половины зданий в районе землетрясения. Зиядин Чакыр объяснил такие массовые разрушения неправильным построением домов изначально.
«В этих городах, в этих регионах в большинстве случаев здания строятся на ровном фундаменте. Может, для России это нормально, у вас везде равнина, но у нас земля холмистая, гористая. Скалистая местность», — отметил он.
Опускаясь, эти скалы образуют низины, где проходят реки. Во время землетрясений подземные волны, поднимающиеся из глубины, сталкиваются с толстыми сооружениями коммуникаций зданий и увеличивают амплитуду колебаний. По этой причине дома так сильно трясет, и они рушатся.
«Такой тип зданий также можно строить, но нужно учитывать тип почвы и строить в соответствии с ним. Очевидно, что у нас здесь не проводится хороший почвенный анализ», — резюмировал Чакыр.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мраморное море отступило от берегов Турции после катастрофического землетрясения.
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