Мраморное море отступило от берегов Турции после катастрофического землетрясения

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Иван Обухов
Иван Обухов 28

Мраморное море отступило на 15 метров от берега в районе Стамбула из-за перепадов давления

Фото, видео: ERDEM SAHIN / ТАСС; 5-tv.ru

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Эксперты уже объяснили причину произошедшего.

Мраморное море у района Авджылар в западной части Стамбула отступило от берега примерно на пятнадцать метров.

Снимки с места продемонстрировал турецкий телеканал NTV.

СМИ также обнародовали запись с беспилотника, на которой видно, как далеко вода ушла от берега.

Эксперты поспешили внести ясность: такое явление вызвал перепад давления и оно не связано с сейсмической активностью.

6 февраля с разницей в более чем девять часов на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6.

По последней имеющейся информации, жертвами трагедии стали свыше 31 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что сейчас происходит в Турции после землетрясения

Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.63
0.84 78.67
0.62
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