Российский «Тюльпан» разнес укрепрайон националистов на запорожском направлении
Мотострелки рассказали, как им удается оперативно и без потерь поражать противника.
Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru
Ожесточенные бои сейчас идут в Запорожской области, на подступах к городу Гуляй-поле. Боевики отступают с тяжелыми потерями. Российские штурмовые отряды поддерживает артиллерия. Самоходные минометы большой мощности «Тюльпан» уничтожают бетонные укрепления противника.
«Уничтожаем взводные опорные пункты. Доты, дзоты, командные пункты. Принимали участие в массированном огневом налете. Поддерживали наших мотострелков», — подчеркнул один из бойцов.
После выстрела мотострелки сразу же меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.
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