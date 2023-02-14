В России предложили не уничтожать конфискованную одежду и обувь

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Изменения в Административный кодекс предложили внести депутаты Госдумы. Какая альтернатива есть?

В России предложили не уничтожать конфискованную одежду и обувь

Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini

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В России предложили использовать конфискованную одежду в качестве гуманитарной помощи. По данным «Известий», Госдума может рассмотреть законопроект уже в марте.

Конфискат будут передавать МЧС и Минобороны, а они уже будут заниматься распределением. В первую очередь, это экономия — сейчас даже на утилизацию приходится тратить значительные суммы. Кроме одежды в перечень входят также обувь, палатки, одеяла и постельное белье. Все это будут проверять на соответствие стандартам качества, а уже потом передавать в качестве гумпомощи.

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