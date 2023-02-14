В Кремле отреагировали на историю США с «НЛО» и китайскими «шарами»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 119

Песков предложил США самостоятельно разобраться с шарами в небе и НЛО

Фото, видео: NELL REDMOND / ТАСС; 5-tv.ru

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Американские военные продолжают сбивать воздушные объекты в небе над Штатами, а НАТО пытается втянуть Россию в эту историю.

Американцам следуем самостоятельно разобраться в ситуации со сбитыми летательными объектами в небе над США. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у официального представителя Кремля, является ли вовлечением в информационную войну заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о причастности разведки Китая и России к появлению неопознанных объектов над Штатами.

«Что касается этой истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, наверное, вряд ли можно здесь на кого-то пенять. Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались», - прокомментировал Песков.

Пресс-секретать главы России добавил, что НАТО – враждебная организация, которая ежедневно подтверждает свой негативный настрой и вовлеченность в конфликт вокруг Украины. В Кремле отметили, что это заставляет Москву соблюдать определенные меры предосторожности.

Американские военные сбивают уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней. В их число вошел китайский аэростат, который пересек границу США и был перехвачен над Атлантикой. Вашингтон называет шар из Китая инструментом шпионажа.

Ранее 5-t.ru писал, что США и Канада объявили охоту на аэростаты.

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