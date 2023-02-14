Ожесточенные бои за Парасковиевку ведут ВС РФ под Артемовском

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 94

Взятие населенного пункта позволит отрезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске.

Ожесточенные бои за Парасковиевку ведут ВС РФ под Артемовском

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Ожесточенные бои в эти дни разворачиваются в районе села Парасковиевка в Донецкой народной республике. Взятие данной территории — очень важный этап в ходе СВО для российской армии. Операция позволит отрезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что сосредоточить силы на Парасковиевке ВС РФ удается именно сейчас, после освобождения Красной Горы. Оба населенных пункта как раз находятся между Артемовском и Соледаром.

«Этот населенный пункт позволяет уже, в свою очередь, выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения ВСУ. Там сейчас уже идут ожесточенные бои», — сказал чиновник в эфире федерального канала.

Он добавил, что в ходе боевых действий украинская армия ведет себя предсказуемо. В частности, ограничила въезд в Артемовск — попасть сейчас туда можно только по специальным пропускам. ВСУ мотивировала эти действия защитой гражданского населения, однако в американских СМИ оценили происходящее как возможную прелюдию к выводу войск из города.

Несмотря на успехи российской армии, Пушилин не сомневается, что противник не будет сдавать позиции без боя.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло освобождение населенного пункта Красная Гора в ДНР

Тема:
Спецоперация
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