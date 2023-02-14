NYT: запрет на въезд в Артемовск — прелюдия к выводу ВСУ из города

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 15

New York Times: запрет на въезд в Артемовск — прелюдия к выводу ВСУ из города

NYT: запрет на въезд в Артемовск — прелюдия к выводу ВСУ из города

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Ограничительные меры ВСУ приняли накануне, 13 февраля, якобы с целью защитить местное население.

Запрет на въезд в Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР) может сигнализировать скорый выход ВСУ с территории города. Таким предположением поделилось американское издание The New York Times.

«Решение закрыть доступ к городу <…> указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными», —отмечается в материале.

В нем также приводятся слова командира войск ВСУ с позывным Мадьяр. Он сообщил, что доступ в Артемовск был заблокирован накануне, 13 февраля. Ограничения касаются тех лиц, у которых нет специального пропуска. Главной целью этого решения украинский боевик называет защиту гражданского населения. Боевые действия, по его словам, «подвергают опасности даже добровольцев, которые приезжают сюда с добрыми намерениями».

Издание также приводит слова пресс-секретаря Восточного военного командования Украины полковника Сергея Череватого. По его мнению, Бахмут все еще находится под контролем ВСУ, и переломный момент пока не достигнут. При этом сотрудник ЧВК «Вагнер» в тот же день сообщил, что восточная часть Артемовска уже перешла под контроль российской армии.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Запада кончается оружие для снабжения Украины.

Тема:
Спецоперация
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