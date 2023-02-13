Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР
Минобороны России подтвердило освобождение Красной Горы в ДНР
Фото, видео: © РИА Новости Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Отличились добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке артиллерии.
Российские войска освободили поселок Красная Гора в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
По его словам, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении составили свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.
Конашенков добавил, что в районах Пречистовки и Угледара артиллерия группировки войск «Восток» уничтожила 60 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и три гаубицы.
Накануне в Минобороны сообщили, что результате высокоточного ракетного удара военно-космических сил России в Харькове были поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного «Завода имени Малышева».
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские разведчики с помощью беспилотника обнаружили украинских диверсантов и огнем из стрелкового оружия уничтожили приближающуюся к берегу Днепра группу.
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