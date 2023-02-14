Сметут все на пути: почему обнищавшие ВСУ выдают бойцам прутья и ветки вместо автоматов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 93

Военный эксперт Кнутов: ВСУ выдают мобилизованным палки из-за нехватки автоматов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaal Nigro; из личного архива Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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В сети появились кадры украинских военнослужащих, идущих в атаку с палками наперевес.

Материальное положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) таково, что у них на складах не осталось ни учебного, ни боевого оружия, поэтому они вынуждены на учениях «вооружать» своих мобилизованных прутьями и ветками вместо автоматов. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«У них нет учебных автоматов и нет боевых автоматов для тренировок. Это говорит о том, что не хватает оружия в вооруженных формированиях, поэтому вместо автоматов выдают ветки», — заявил эксперт.

В сети до этого появились кадры того, как украинские военнослужащие учатся ходить в атаку с палками наперевес вместо оружия. Одно из российских изданий предположило, что командование ВСУ просто боится выдавать мобилизованным автоматы, поскольку набор в украинскую армию в последнее время ведется насильно.

Однако Кнутов уверен, что все дело в элементарном обнищании украинской армии, которой просто неоткуда взять для новобранцев оружие. Между тем ценность такого обучения, когда боец вместо автомата, хотя бы учебного, держит в руках палку, невысока, добавил эксперт.

«Автомат имеет определенный вес и конфигурацию, и военнослужащий должен привыкать к нему с первого дня — как правильно держать, как носить, как целиться. Это можно делать либо с габаритно-весовым макетом боевого оружия, либо непосредственно с боевым оружием. Его можно выдавать без боеприпасов, если они боятся. А раз не выдают, значит, его просто нет», — заключил Кнутов.

Несколько лет назад аналогичным образом на весь мир опозорилась армия Германии. Тогда на учениях в Норвегии из немецких бронетранспортеров вместо пулеметов торчали крашеные черенки от метел. Оказалось, что на складах Бундесвера закончились пулеметные стволы, поэтому немецкому минобороны пришлось проявить армейскую смекалку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в минобороны Украины началась проверка после сообщений о разворовывании бюджета.

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